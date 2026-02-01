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Опубликовано 1 февраля, 17:05

В Белгородской области дроны атаковали дома и технику, есть пострадавший

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

В Белгородской области ВСУ продолжают наносить удары с помощью FPV-дронов, пострадал мирный житель. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

В хуторе Церковный дрон атаковал грузовик на предприятии. Водитель самостоятельно обратился в больницу, у него предварительно диагностировано сотрясение мозга. Также удары были нанесены по селу Отрадное, посёлку Октябрьский, хутору Бондаренков и посёлку Красная Яруга.

В результате повреждены фасады и кровли жилых домов, разбиты окна в многоквартирном доме и посечены осколками несколько автомобилей. В сельхозпредприятии в селе Илек-Пеньковка повреждены оборудование и техника. Информация о последствиях продолжает уточняться.

Четыре человека ранены при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области
Четыре человека ранены при ударе дрона ВСУ по машине в Белгородской области

Ранее Гладков сообщил, что украинские военные атаковали ракетами территорию Белгорода, ранения получила одна мирная жительница. Женщину доставили в больницу.

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Александра Мышляева
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