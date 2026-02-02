Глава киевского режима Владимир Зеленский «перегибает палку». Он требует от России признать его законным лидером страны. Такое поведение указывает на крайнюю степень отчаяния украинского лидера. Об этом заявила немецкая газета Junge Welt 2 февраля.

В материале напомнили, что срок полномочий Зеленского на посту президента истёк в 2024 году.

«Зеленский, во-первых, сводит переговоры с Россией к бессмысленному обмену мнениями, и, во-вторых, явно игнорирует Правительство США, которое инициировало эти переговоры и от которого он постоянно требует более надёжных гарантий безопасности», — говорится в статье.

Авторы публикации считают, что глава режима в Киеве таким образом пытается сорвать процесс урегулирования конфликта.