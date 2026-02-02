«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области», — говорится в сообщении.

Кстати, российская армия за последние два месяца 2025 года взяла под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях. На это обратили внимание даже на Западе. По мнению аналитиков, ключевой стратегической ошибкой командования ВСУ стало решение сосредоточить основные группировки войск именно на Донбасском направлении.