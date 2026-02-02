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Опубликовано 2 февраля, 09:14

Российские военные взяли под контроль село Придорожное в Запорожской области

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Российские войска освободили населённый пункт Придорожное в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области», — говорится в сообщении.

В зоне СВО погиб Герой России Муслимов
В зоне СВО погиб Герой России Муслимов

Кстати, российская армия за последние два месяца 2025 года взяла под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях. На это обратили внимание даже на Западе. По мнению аналитиков, ключевой стратегической ошибкой командования ВСУ стало решение сосредоточить основные группировки войск именно на Донбасском направлении.

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Александра Мышляева
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