Российские военные взяли под контроль село Придорожное в Запорожской области
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Российские войска освободили населённый пункт Придорожное в Запорожской области. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.
«Подразделения группировки войск «Восток» продвинулись в глубину обороны противника и в результате решительных действий освободили населенный пункт Придорожное Запорожской области», — говорится в сообщении.
Кстати, российская армия за последние два месяца 2025 года взяла под контроль 440 квадратных километров территории в Запорожской и Днепропетровской областях. На это обратили внимание даже на Западе. По мнению аналитиков, ключевой стратегической ошибкой командования ВСУ стало решение сосредоточить основные группировки войск именно на Донбасском направлении.
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