Уровень готовности боеготовности танкового парка армии Украины катастрофически низок — на ходу от одной третьей до одной пятой машин от общего количества машин. Об этом со ссылкой на украинского эксперта пишет американский Military Watch Magazin (MWM).

«Как сообщил украинский специалист по бронетанковой войне Николай Саламаха, в настоящее время только треть, а порой лишь пятая часть танков армии считаются боеспособными», — говорится в материале.

Основу бронетанковых сил Украины по-прежнему составляют устаревшие советские танки Т-64, многие из которых были выпущены более 40 лет назад. После распада СССР Украина унаследовала 2340 таких машин, в том числе 1574 относительно современных модификации Т-64Б, и стала крупнейшим в мире оператором этой модели.

Ключевой проблемой, по данным издания, является техническое состояние и сама конструкция Т-64. Эти танки изначально отличались сложностью и высокими требованиями к обслуживанию по сравнению с более массовыми и простыми Т-72, которые выбрали Россия и другие страны. Десятилетия эксплуатации без должного капитального ремонта привели к сильнейшему износу. Кроме того, Т-64 к началу XXI века уже считался устаревшим: его броня и динамическая защита не могут противостоять современным российским противотанковым средствам, а отсутствие современных боеприпасов ограничивает его способность пробивать броню противника. По сути, украинские танки технологически отстают более чем на 30 лет.

Украинский эксперт Николай Саламаха, чьи слова приводит журнал, раскритиковал и тактику применения бронетехники ВСУ. По его мнению, танки зачастую используются неэффективно и расточительно, например, для поднятия боевого духа украинской пехоты без реальной огневой поддержки, что ведёт к неоправданным потерям.

«Они посылают танк вперёд только для того, чтобы показать пехоте, что у них есть поддержка, — мы теряем их в таких операциях», — рассказал он.

Пока аналитики обсуждают состояние бронетанковых войск ВСУ, российская группировка «Север» сообщила о нанесении удара по железнодорожной логистике противника. В районе станции Конотоп в Сумской области были уничтожены два эшелона с живой силой и техникой, которые перебрасывались для усиления оборонительных рубежей.