Песков не стал дополнять свои слова об энергетическом перемирии

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему больше нечего сказать об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Его срок, как ранее сообщалось, истёк 1 февраля.

«Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-коле, где речь шла именно о 1 февраля», — объяснил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.