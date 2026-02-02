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Опубликовано 2 февраля, 10:05

Песков не стал дополнять свои слова об энергетическом перемирии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему больше нечего сказать об энергетическом перемирии между Россией и Украиной. Его срок, как ранее сообщалось, истёк 1 февраля.

«Мне нечего добавить к тому, что я вам сказал на прошлом конференц-коле, где речь шла именно о 1 февраля», — объяснил Песков в ответ на соответствующий вопрос журналистов.

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Ранее американский лидер Дональд Трамп заявил, что лично обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о прекращении огня, и отметил, что российский коллега согласился на это. Он также подчеркнул значительный прогресс, достигнутый в переговорах между Россией и Украиной. Кремль подтвердил энергетическое перемирие до 1 февраля.

Больше новостей о специальной военной операции — читайте в разделе «СВО» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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