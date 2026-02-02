Песков: По ряду вопросов урегулирования на Украине удалось приблизиться к решению

По ряду вопросов стороны урегулирования ситуации на Украине приблизились к решению, но по другим — сложнее находить точки соприкосновения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень сложный разновекторный процесс. По каким-то вопросам мы приблизились, по каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Это сложный процесс», — отметил представитель Кремля.