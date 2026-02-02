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Опубликовано 2 февраля, 13:02

Песков: По ряду вопросов урегулирования на Украине удалось приблизиться к решению

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

По ряду вопросов стороны урегулирования ситуации на Украине приблизились к решению, но по другим — сложнее находить точки соприкосновения. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это очень сложный разновекторный процесс. По каким-то вопросам мы приблизились, по каким-то вопросам легче находить точки соприкосновения. Есть вопросы, где сложнее находить точки соприкосновения. Это сложный процесс», — отметил представитель Кремля.

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Напомним, что очередной раунд переговоров трёхсторонней группы России, США и Украины состоится в Абу-Даби в среду и четверг – 4 и 5 февраля. Также на днях спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев провёл в Майями встречу с делегацией США. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что переговоры с Дмитриевым получились продуктивными.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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Александра Вишнякова
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