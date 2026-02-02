«Контакты возможны в Москве»: в Кремле ответили на идею встречи Зеленского с Путиным
Песков заявил, что Зеленский может приехать в Москву для встречи с Путиным
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В Кремле подтвердили прежнюю позицию по возможным переговорам между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, украинский лидер может приехать в Москву, если действительно заинтересован во встрече.
Он напомнил, что Зеленский выступает с инициативой контактов, а российская сторона уже обозначила формат — переговоры возможны в столице России. При этом вариант нейтральной территории в Кремле не рассматривают.
По словам Пескова, эта позиция остаётся последовательной и не меняется.
Напомним, что в Кремле позвали Зеленского в Москву на переговоры с Путиным ещё на прошлой неделе. Как подчеркнул помощник президента России Юрий Ушаков, российская сторона никогда не отказывалась от такого рода контактов, но они должны быть хорошо подготовлены.
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