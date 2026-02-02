Подросток месяц мучил дочку погибшего бойца СВО в Ольгинской перед ночным нападением

Девочку Миру, которую одноклассник жестоко избил в станице Ольгинской Ростовской области, обижали в школе на протяжении месяца. Нападение стало кульминацией систематической травли, которая длилась с декабря 2025 года. Обидчик постоянно оскорблял Миру, толкал её и издевался над её горем по потере отца в зоне СВО. Об этом пишет «Царьград».

В регионе возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Расследование взял под личный контроль председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. В связи с несовершеннолетним возрастом обидчика, ему не грозит уголовная ответственность. Максимальные возможные меры — постановка на учёт в ПДН и административный штраф для его родителей. Мира продолжает учиться с одноклассником в одной школе.

Мать девочки, 38-летняя Ольга, осталась вдовой с тремя дочерьми. Её муж Игорь, ранее служивший в погранвойсках, в апреле 2023 года подписал контракт и отправился в зону СВО. В июне 2024 года он погиб под Ивановским, три месяца числясь пропавшим без вести. Посмертно он был награждён орденом Мужества.

Ситуация в станице остаётся напряжённой. Местные жители выражают возмущение произошедшим, а родственники пострадавшей девочки заявляют о готовности её защищать. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства произошедшего и причины, приведшие к систематической травле.

Сейчас следственные органы проводят проверку по факту жестокого избиения 12-летней школьницы в станице Ольгинской Ростовской области. Как выяснилось, в январе 13-летний одноклассник подкараулил девочку у выхода из класса и ударил её кулаком в лицо, после чего она упала, ударившись головой о дверной косяк. Инцидент был заснят на видео другими учениками.