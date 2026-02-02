Россия передала Киеву более 12 тыс. останков украинских военных с лета 2025 года

Россия и Украина продолжают гуманитарную работу по возвращению тел погибших военнослужащих. Как заявили в МИД РФ, с июня 2025 года украинской стороне было передано более 12 тысяч останков бойцов ВСУ. Об этом стало известно из ответов министерства на вопросы СМИ, поступившие к итоговой пресс-конференции главы дипломатии Сергея Лаврова.

«С июня прошлого года была начата репатриация тел погибших. Украинской стороне были переданы более 12 тысяч останков, нами получено более 200 тел российских военнослужащих», — говорится в сообщении.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова уточнила, что российская и украинская стороны завершили взаимный гуманитарный обмен посылками для военнопленных. Данная операция была организована при активном посредничестве Международного комитета Красного Креста. Всего было передано по две тысячи посылок от каждой стороны.