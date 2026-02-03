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Опубликовано 3 февраля, 03:48

В результате атаки дрона на Брянскую область пострадал водитель агропредприятия

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / sibsky201

В результате атаки беспилотника-камикадзе Вооружённых сил Украины на сельхозпредприятие в Брянской области пострадал мирный житель. Инцидент произошёл в селе Подывотье Севского района, где был нанесён удар по территории агропромышленного холдинга «Мираторг», сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Водитель предприятия получил минно-взрывную травму и осколочные ранения. Мужчина был госпитализирован, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь. В результате взрыва также были полностью уничтожены кормовоз и легковой автомобиль. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

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В Ростовской области силы ПВО сбили дрон во время ночной атаки ВСУ

Ранее в Климовском районе Брянской области два мирных жителя получили ранения в результате атаки FPV-дронов ВСУ. А в селе Полевые Новосёлки Суземского района беспилотник-камикадзе атаковал гражданский объект. Пострадал один мирный житель.

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Артём Гапоненко
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