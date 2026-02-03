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Регион
Опубликовано 3 февраля, 04:28

ПВО за ночь уничтожила 10 украинских дронов над регионами России

Обложка © Минобороны России

Обложка © Минобороны России

Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, ночью 3 февраля три украинских БПЛА были сбиты над Белгородской областью, ещё три – над Орловской, два – над Калужской. По одному дрону уничтожили в Курской и Ростовской областях.

В результате атаки дрона на Брянскую область пострадал водитель агропредприятия
В результате атаки дрона на Брянскую область пострадал водитель агропредприятия

Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ в Ростовской области, уничтожив вражеский дрон в Каменском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что обошлось без жертв и разрушений.

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Юния Ларсон
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