ПВО за ночь уничтожила 10 украинских дронов над регионами России
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Российские силы противовоздушной обороны за минувшую ночь перехватили и уничтожили 10 украинских беспилотников самолётного типа. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, ночью 3 февраля три украинских БПЛА были сбиты над Белгородской областью, ещё три – над Орловской, два – над Калужской. По одному дрону уничтожили в Курской и Ростовской областях.
Ранее Life.ru писал, что силы ПВО отразили ночную атаку ВСУ в Ростовской области, уничтожив вражеский дрон в Каменском районе. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что обошлось без жертв и разрушений.
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