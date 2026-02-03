Год Крысы: характеристика мужчин и женщин, годы рождения Оглавление Какие годы относятся к году Крысы: календарь и пять стихий Характер Крысы: сильные и слабые стороны Женщина-Крыса: характеристика и отношения Мужчина-Крыса: характеристика и карьера Ребёнок-Крыса: особенности Крыса и другие знаки: краткая совместимость Что ждёт Крысу в 2027 году Частые вопросы Год Крысы по китайскому календарю: какие годы рождения относятся к знаку, характеристика женщин и мужчин, особенности пяти стихий и совместимость. 17376 17376 Год Крысы по китайскому календарю: годы рождения, пять стихий, особенности характера и совместимость знаков. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Два человека, родившиеся в феврале 1984 года с разницей всего в день, могут назвать разные знаки китайского гороскопа, и оба будут правы. А у тех, кто родился в феврале 1984-го и феврале 1996-го, может совпасть животное, но различаться стихия. Разберёмся, как читать календарь и какие черты в восточном гороскопе приписывают пяти разновидностям Крысы. Но вернёмся к нашим Крыскам.

Какие годы относятся к году Крысы: календарь и пять стихий

Какие года относятся к году Крысы: полный список. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В таблице указаны первый и последний день каждого года Крысы включительно. Обратите внимание на первую строку: год Металлической Крысы начался в январе 1900-го и захватил первые семь недель 1901-го. Поэтому человек, родившийся 18 февраля 1901 года, ещё относится к знаку Крысы.

Год Первый день Последний день Стихия 1900 31.01.1900 18.02.1901 Металл 1912 18.02.1912 05.02.1913 Вода 1924 05.02.1924 23.01.1925 Дерево 1936 24.01.1936 10.02.1937 Огонь 1948 10.02.1948 28.01.1949 Земля 1960 28.01.1960 14.02.1961 Металл 1972 15.02.1972 02.02.1973 Вода 1984 02.02.1984 19.02.1985 Дерево 1996 19.02.1996 06.02.1997 Огонь 2008 07.02.2008 25.01.2009 Земля 2020 25.01.2020 11.02.2021 Металл 2032 11.02.2032 30.01.2033 Вода

Крыса возвращается каждые 12 лет, а сочетание животного и стихии повторяется раз в 60 лет. Поэтому у 1960-го и 2020-го общий символ — Металлическая Крыса, а в 2032-м вернётся Водяная Крыса, чей предыдущий год пришёлся на 1972-й. В китайском гороскопе каждой стихии соответствует свой образ. Водяной Крысе приписывают дипломатичность и умение слушать, Деревянной — терпение и способность ладить с людьми. Огненная Крыса в таких описаниях первой предлагает попробовать что-то новое, Земляная охотно берётся за дела, где результат придётся ждать, а Металлическая прямо говорит, чего хочет, и умеет отстоять своё решение.

Характер Крысы: сильные и слабые стороны

Какой характер у человека, рождённого в год Крысы по китайскому гороскопу? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В китайском гороскопе Крысу ценят за наблюдательность и находчивость. Герой этого знака первым замечает, что в плане упустили важную деталь, помнит, кто из знакомых может помочь, и обычно держит в уме запасной вариант. К его сильным сторонам относят и общительность: Крысе приписывают умение разговорить собеседника и понять, что его беспокоит.

У такой предусмотрительности есть и обратная сторона. Желание всё проверить в гороскопах связывают с подозрительностью, а привычку рассчитывать на несколько ходов вперёд — с трудностью вовремя остановиться и сделать выбор. Особенно ярко это противоречие проявляется, когда решение за Крысу принимает кто-то другой: чужой план ей бывает трудно принять, пока она сама не разберётся в деталях.

Женщина-Крыса: характеристика и отношения

Характеристика женщины, рождённой в год Крысы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В восточном гороскопе женщину-Крысу описывают как самостоятельную и внимательную к людям. Она может первой заметить, что за столом кто-то притих, и вовлечь его в разговор так, что остальные даже не заметят неловкой паузы. В профессиональной сфере она зачастую проявляет себя как тот, кто умеет найти нестандартный подход к задачам, объединить людей вокруг идеи и привнести в процесс гармонию, не теряя при этом деловой хватки.

В любви женщине этого знака приписывают разборчивость. По такому описанию, её скорее расположит к себе человек, который держит слово и помнит о мелочах, чем поклонник с громкими признаниями. Сближаться ей проще, если можно открыто говорить о совместных планах и при этом сохранять собственный круг друзей и интересов. Согласно традиционной китайской астрологии, женщина-Крыса может быть особенно совместима с тремя другими энергичными знаками: Драконом, Обезьяной и Собакой, с которыми её союз основан на взаимном уважении и вдохновении.

Мужчина-Крыса: характеристика и карьера

Какими качествами обладает мужчина, если он родился в год Крысы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В китайском гороскопе мужчину-Крысу описывают как человека, которому нравится разбираться в устройстве вещей. В работе этот склад ума особенно заметен, когда нужно понять, почему сорвались сроки, договориться с несколькими участниками проекта или решить, на что хватит бюджета. Среди черт, которые ему приписывают, есть и осторожность: прежде чем согласиться на повышение, он захочет уточнить, какие обязанности получит вместе с новой должностью.

В отношениях мужчине-Крысе приписывают привычку проявлять заботу делом. Запомнить важную для партнёра дату или взять на себя хлопоты перед переездом для него вполне естественный способ выразить привязанность. Несмотря на склонность к осторожности, он умеет выражать свои эмоции, если доверяет человеку и видит перспективу глубокого взаимопонимания.

Ребёнок-Крыса: особенности

Ребёнок, рождённый в год Крысы: характеристика. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Детский гороскоп рисует маленькую Крысу любопытным исследователем. Такому ребёнку приписывают любовь к вопросам «почему?» и «как это работает?». В игре ему интересно самому придумать правила, объяснить их друзьям и посмотреть, что получится, если поменять хотя бы одно условие.

Ещё одна черта этого образа — внимание к справедливости. Кто водил в прошлый раз, всем ли досталось поровну и почему сегодня можно то, что вчера запрещали? Именно в таких повседневных мелочах гороскоп предлагает искать знакомые черты знака.

Крыса и другие знаки: краткая совместимость

С кем сравнивают Крысу Как союз описывают в китайском гороскопе С Драконом и Обезьяной Все трое входят в одну традиционную группу совместимости. Крысе и Дракону приписывают интерес к общим целям, Крысе и Обезьяне — любопытство и любовь к остроумным решениям С Быком Такой союз связывают с постоянством. Бык ценит понятные договорённости, а Крысе нравится, когда на слово партнёра можно положиться С Лошадью Эти знаки стоят друг напротив друга в зодиакальном круге. Главное различие гороскоп видит в отношении к планам: Крысе спокойнее договориться заранее, Лошади хочется оставить пространство для спонтанных решений

Почему Крысу, Дракона и Обезьяну относят к одной группе и какие ещё знаки считаются близкими по характеру, Life.ru разбирал в материале о совместимости по китайскому гороскопу.

Что ждёт Крысу в 2027 году

В год Красной Огненной Козы астрологи советуют Крысам вернуться к делам, на которые давно не хватало времени, укрепить профессиональные позиции и уделить больше внимания близким. Подробнее о предстоящих переменах в любви, карьере и финансах читайте в восточном гороскопе на 2027 год для всех 12 знаков. А о том, какие испытания и возможности астрологи предсказывали Крысам в год Красной Огненной Лошади, Life.ru рассказывал в гороскопе на 2026 год.

Частые вопросы

1984 год — год кого по китайскому календарю?

Деревянной Крысы, если вы родились 2 февраля или позже. С 1 января по 1 февраля 1984 года включительно ещё шёл год Свиньи.

1996 год — год кого по китайскому календарю?

Огненной Крысы. В том году китайский Новый год наступил только 19 февраля, поэтому родившиеся с 1 января по 18 февраля включительно относятся к знаку Свиньи.

Когда будет следующий год Крысы?

Год Водяной Крысы начнётся 11 февраля 2032 года и продлится до 30 января 2033-го включительно.

Как определить свой знак, если вы родились в январе или феврале?

Найдите дату китайского Нового года именно для вашего года рождения. Если день рождения пришёлся на сам праздник или позже, берите знак наступившего года. Если раньше — предыдущего. Например, 24 января 2020 года ещё был год Свиньи, а 25 января уже начался год Крысы.

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