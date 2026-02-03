Год Крысы: характеристика мужчин и женщин, годы рождения
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Год Крысы по китайскому календарю: какие годы рождения относятся к знаку, характеристика женщин и мужчин, особенности пяти стихий и совместимость.
Год Крысы по китайскому календарю: годы рождения, пять стихий, особенности характера и совместимость знаков. Обложка © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Два человека, родившиеся в феврале 1984 года с разницей всего в день, могут назвать разные знаки китайского гороскопа, и оба будут правы. А у тех, кто родился в феврале 1984-го и феврале 1996-го, может совпасть животное, но различаться стихия. Разберёмся, как читать календарь и какие черты в восточном гороскопе приписывают пяти разновидностям Крысы. Но вернёмся к нашим Крыскам.
Какие годы относятся к году Крысы: календарь и пять стихий
Какие года относятся к году Крысы: полный список. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В таблице указаны первый и последний день каждого года Крысы включительно. Обратите внимание на первую строку: год Металлической Крысы начался в январе 1900-го и захватил первые семь недель 1901-го. Поэтому человек, родившийся 18 февраля 1901 года, ещё относится к знаку Крысы.
|Год
|Первый день
|Последний день
|Стихия
|1900
|31.01.1900
|18.02.1901
|Металл
|1912
|18.02.1912
|05.02.1913
|Вода
|1924
|05.02.1924
|23.01.1925
|Дерево
|1936
|24.01.1936
|10.02.1937
|Огонь
|1948
|10.02.1948
|28.01.1949
|Земля
|1960
|28.01.1960
|14.02.1961
|Металл
|1972
|15.02.1972
|02.02.1973
|Вода
|1984
|02.02.1984
|19.02.1985
|Дерево
|1996
|19.02.1996
|06.02.1997
|Огонь
|2008
|07.02.2008
|25.01.2009
|Земля
|2020
|25.01.2020
|11.02.2021
|Металл
|2032
|11.02.2032
|30.01.2033
|Вода
Крыса возвращается каждые 12 лет, а сочетание животного и стихии повторяется раз в 60 лет. Поэтому у 1960-го и 2020-го общий символ — Металлическая Крыса, а в 2032-м вернётся Водяная Крыса, чей предыдущий год пришёлся на 1972-й. В китайском гороскопе каждой стихии соответствует свой образ. Водяной Крысе приписывают дипломатичность и умение слушать, Деревянной — терпение и способность ладить с людьми. Огненная Крыса в таких описаниях первой предлагает попробовать что-то новое, Земляная охотно берётся за дела, где результат придётся ждать, а Металлическая прямо говорит, чего хочет, и умеет отстоять своё решение.
Характер Крысы: сильные и слабые стороны
Какой характер у человека, рождённого в год Крысы по китайскому гороскопу? Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В китайском гороскопе Крысу ценят за наблюдательность и находчивость. Герой этого знака первым замечает, что в плане упустили важную деталь, помнит, кто из знакомых может помочь, и обычно держит в уме запасной вариант. К его сильным сторонам относят и общительность: Крысе приписывают умение разговорить собеседника и понять, что его беспокоит.
У такой предусмотрительности есть и обратная сторона. Желание всё проверить в гороскопах связывают с подозрительностью, а привычку рассчитывать на несколько ходов вперёд — с трудностью вовремя остановиться и сделать выбор. Особенно ярко это противоречие проявляется, когда решение за Крысу принимает кто-то другой: чужой план ей бывает трудно принять, пока она сама не разберётся в деталях.
Женщина-Крыса: характеристика и отношения
Характеристика женщины, рождённой в год Крысы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В восточном гороскопе женщину-Крысу описывают как самостоятельную и внимательную к людям. Она может первой заметить, что за столом кто-то притих, и вовлечь его в разговор так, что остальные даже не заметят неловкой паузы. В профессиональной сфере она зачастую проявляет себя как тот, кто умеет найти нестандартный подход к задачам, объединить людей вокруг идеи и привнести в процесс гармонию, не теряя при этом деловой хватки.
В любви женщине этого знака приписывают разборчивость. По такому описанию, её скорее расположит к себе человек, который держит слово и помнит о мелочах, чем поклонник с громкими признаниями. Сближаться ей проще, если можно открыто говорить о совместных планах и при этом сохранять собственный круг друзей и интересов. Согласно традиционной китайской астрологии, женщина-Крыса может быть особенно совместима с тремя другими энергичными знаками: Драконом, Обезьяной и Собакой, с которыми её союз основан на взаимном уважении и вдохновении.
Мужчина-Крыса: характеристика и карьера
Какими качествами обладает мужчина, если он родился в год Крысы. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В китайском гороскопе мужчину-Крысу описывают как человека, которому нравится разбираться в устройстве вещей. В работе этот склад ума особенно заметен, когда нужно понять, почему сорвались сроки, договориться с несколькими участниками проекта или решить, на что хватит бюджета. Среди черт, которые ему приписывают, есть и осторожность: прежде чем согласиться на повышение, он захочет уточнить, какие обязанности получит вместе с новой должностью.
В отношениях мужчине-Крысе приписывают привычку проявлять заботу делом. Запомнить важную для партнёра дату или взять на себя хлопоты перед переездом для него вполне естественный способ выразить привязанность. Несмотря на склонность к осторожности, он умеет выражать свои эмоции, если доверяет человеку и видит перспективу глубокого взаимопонимания.
Ребёнок-Крыса: особенности
Ребёнок, рождённый в год Крысы: характеристика. Фото © ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Детский гороскоп рисует маленькую Крысу любопытным исследователем. Такому ребёнку приписывают любовь к вопросам «почему?» и «как это работает?». В игре ему интересно самому придумать правила, объяснить их друзьям и посмотреть, что получится, если поменять хотя бы одно условие.
Ещё одна черта этого образа — внимание к справедливости. Кто водил в прошлый раз, всем ли досталось поровну и почему сегодня можно то, что вчера запрещали? Именно в таких повседневных мелочах гороскоп предлагает искать знакомые черты знака.
Крыса и другие знаки: краткая совместимость
|С кем сравнивают Крысу
|Как союз описывают в китайском гороскопе
|С Драконом и Обезьяной
|Все трое входят в одну традиционную группу совместимости. Крысе и Дракону приписывают интерес к общим целям, Крысе и Обезьяне — любопытство и любовь к остроумным решениям
|С Быком
|Такой союз связывают с постоянством. Бык ценит понятные договорённости, а Крысе нравится, когда на слово партнёра можно положиться
|С Лошадью
|Эти знаки стоят друг напротив друга в зодиакальном круге. Главное различие гороскоп видит в отношении к планам: Крысе спокойнее договориться заранее, Лошади хочется оставить пространство для спонтанных решений
Почему Крысу, Дракона и Обезьяну относят к одной группе и какие ещё знаки считаются близкими по характеру, Life.ru разбирал в материале о совместимости по китайскому гороскопу.
Что ждёт Крысу в 2027 году
В год Красной Огненной Козы астрологи советуют Крысам вернуться к делам, на которые давно не хватало времени, укрепить профессиональные позиции и уделить больше внимания близким. Подробнее о предстоящих переменах в любви, карьере и финансах читайте в восточном гороскопе на 2027 год для всех 12 знаков. А о том, какие испытания и возможности астрологи предсказывали Крысам в год Красной Огненной Лошади, Life.ru рассказывал в гороскопе на 2026 год.
Частые вопросы
1984 год — год кого по китайскому календарю?
Деревянной Крысы, если вы родились 2 февраля или позже. С 1 января по 1 февраля 1984 года включительно ещё шёл год Свиньи.
1996 год — год кого по китайскому календарю?
Огненной Крысы. В том году китайский Новый год наступил только 19 февраля, поэтому родившиеся с 1 января по 18 февраля включительно относятся к знаку Свиньи.
Когда будет следующий год Крысы?
Год Водяной Крысы начнётся 11 февраля 2032 года и продлится до 30 января 2033-го включительно.
Как определить свой знак, если вы родились в январе или феврале?
Найдите дату китайского Нового года именно для вашего года рождения. Если день рождения пришёлся на сам праздник или позже, берите знак наступившего года. Если раньше — предыдущего. Например, 24 января 2020 года ещё был год Свиньи, а 25 января уже начался год Крысы.
Узнали себя или своих близких в характеристике Крысы? А чтобы выяснить, какие перемены сулит новый год, загляните в восточный гороскоп на 2027 год и узнайте, какое место ваш знак занял в рейтинге удачи по китайскому календарю. Life.ru также подготовил общий гороскоп на год Красной Огненной Козы и отдельные прогнозы на карьеру и работу, любовь и финансы.
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