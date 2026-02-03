Минобороны: ПВО перехватила корректируемую бомбу и ракету HIMARS ВСУ

Попытка ВСУ нанести высокоточный удар по России была пресечена. Минобороны сообщило, что средствами ПВО перехвачены корректируемая авиационная бомба и ракета от системы HIMARS.

Оба вида вооружения используют продвинутые технологии наведения, что делает их особо опасными. Однако российская противовоздушная оборона успешно сбила их, не допустив поражения целей.

Кроме того, за минувшие сутки в зоне проведения СВО российскими средствами ПВО было сбито 99 беспилотных летательных аппаратов.

Ранее Life.ru сообщал, что российские оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М» успешно поразили позиции украинских зенитных ракетных комплексов С-300 и реактивных систем залпового огня HIMARS. Удары, привёдшие к уничтожению целей, были нанесены на территории Харьковской и Днепропетровской областей.