Хакеры положили главный украинский сервис «Резерв+» и спецмессенджер ВСУ Milchat

Российские хакеры заблокировали работу украинского сервиса военного учёта «Резерв+» и защищённого мессенджера Milchat. Теперь электронная работа территориальных центров комплектования приостановлена, а обмен тактической информацией ВСУ нарушен. Об этом стало известно Mash.

Наши хакеры взломали мессенджер Milchat и сервис «Резерв+», нарушив работу ВСУ. Фото © Telegram / Mash

В результате атаки приложение, веб‑сайт и связанные функции Milchat перестали работать, лишив украинских военных крупного канала связи. Специалисты из групп DarkWarios и QuietSec стали первыми, кому удалось взломать Milchat, социальную сеть с инвестициями в $500 тыс. Одновременно был обрушен сервис «Резерв+», который отвечает за цифровую регистрацию военнообязанных и резервистов, обновление контактных данных, выдачу электронных документов и размещение вакансий ВСУ.

Эксперты предупреждают, что если сбои сохранятся, взаимодействие граждан с военкоматами станет серьёзной проблемой. Ранее российские хакеры уже взломали мониторинговые программы ВСУ Sonata и «Дельта», из-за чего противник лишился возможности получать данные о оперативной обстановке и перемещениях подразделений.

Ранее сообщалось, что пророссийские хакеры из группировок PalachPro и EOS сообщили о проведении успешной кибероперации, в ходе которой был заблокирован мессенджер Sonata, основной канал связи украинских военных. Атака лишила ВСУ возможности координировать действия в реальном времени.