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Опубликовано 3 февраля, 13:03

Крыша частного дома загорелась от атаки дрона ВСУ в Белгороде

Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

Обложка © Telegram/ Настоящий Гладков

Украинский беспилотник атаковал частный жилой дом в Белгороде. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате детонации загорелись кровля и чердачное помещение. На месте работают сотрудники МЧС, которые занимаются тушением пожара и не допускают распространения огня. Губернатор уточнил, что информация о масштабах повреждений сейчас уточняется. Экстренные службы продолжают обследование территории.

В результате атаки дрона на Брянскую область пострадал водитель агропредприятия
В результате атаки дрона на Брянскую область пострадал водитель агропредприятия

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области силы ПВО сбили дрон во время ночной атаки ВСУ. В ходе отражения воздушной атаки был уничтожен украинский беспилотник в Каменском районе.

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Полина Никифорова
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