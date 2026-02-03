Крыша частного дома загорелась от атаки дрона ВСУ в Белгороде

Украинский беспилотник атаковал частный жилой дом в Белгороде. По предварительным данным, обошлось без пострадавших. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В результате детонации загорелись кровля и чердачное помещение. На месте работают сотрудники МЧС, которые занимаются тушением пожара и не допускают распространения огня. Губернатор уточнил, что информация о масштабах повреждений сейчас уточняется. Экстренные службы продолжают обследование территории.

Ранее Life.ru писал, что в Ростовской области силы ПВО сбили дрон во время ночной атаки ВСУ. В ходе отражения воздушной атаки был уничтожен украинский беспилотник в Каменском районе.