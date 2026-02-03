На Украине попытались подсчитать скорость гиперзвуковых ракет «Циркон»

Украинские мониторинговые ресурсы зафиксировали применение российских гиперзвуковых ракет «Циркон» для ударов по наземным целям. По данным телеграм-канала «Военный осведомитель», две ракеты, выпущенные в направлении Киевской области, развили скорость примерно 7100 и 7800 километров в час.

Даже с возможной погрешностью измерений эти показатели соответствуют гиперзвуковому оружию. Его скоростной диапазон начинается от 6150 км/ч. Эксперты не исключают, что реальная максимальная скорость «Цирконов» может быть ещё выше.

Ракета «Циркон» считается в первую очередь противокорабельным комплексом с дальностью около 1000 километров. Однако она также эффективно применяется для поражения хорошо защищённых наземных объектов, включая укреплённые подземные бункеры.

Ранее российские войска нанесли комплексный удар высокоточным оружием по объектам на Украине. По данным координатора пророссийского подполья, в ходе атаки применялась гиперзвуковая ракета «Циркон», которая поразила подземный бункер в Винницкой области. Целями ударов стали объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и управления.