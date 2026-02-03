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Опубликовано 3 февраля, 13:57
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На Украине попытались подсчитать скорость гиперзвуковых ракет «Циркон»

Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Обложка © ТАСС / Минобороны РФ

Украинские мониторинговые ресурсы зафиксировали применение российских гиперзвуковых ракет «Циркон» для ударов по наземным целям. По данным телеграм-канала «Военный осведомитель», две ракеты, выпущенные в направлении Киевской области, развили скорость примерно 7100 и 7800 километров в час.

Даже с возможной погрешностью измерений эти показатели соответствуют гиперзвуковому оружию. Его скоростной диапазон начинается от 6150 км/ч. Эксперты не исключают, что реальная максимальная скорость «Цирконов» может быть ещё выше.

Ракета «Циркон» считается в первую очередь противокорабельным комплексом с дальностью около 1000 километров. Однако она также эффективно применяется для поражения хорошо защищённых наземных объектов, включая укреплённые подземные бункеры.

На Западе забили тревогу из-за возможностей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»
На Западе забили тревогу из-за возможностей российской гиперзвуковой ракеты «Циркон»

Ранее российские войска нанесли комплексный удар высокоточным оружием по объектам на Украине. По данным координатора пророссийского подполья, в ходе атаки применялась гиперзвуковая ракета «Циркон», которая поразила подземный бункер в Винницкой области. Целями ударов стали объекты энергетики, военно-промышленного комплекса и управления.

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Алиса Хуссаин
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