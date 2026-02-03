Воевавшего за ВСУ наёмника из Италии заочно приговорили к 14 годам колонии

Итальянский наёмник Кевин Кьяппалоне был заочно осужден Верховным Судом Донецкой Народной Республики за участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщает пресс-служба СК России.

В ходе расследования и судебного разбирательства было установлено, что Кьяппалоне в 2022 году добровольно вступил в украинское вооружённое формирование в качестве наёмника. После прохождения военной подготовки, включающей обучение обращению с оружием и тактике ведения боя, он до февраля 2023 года участвовал в боевых действиях против представителей силовых структур ДНР и военнослужащих ВС РФ, получая за это материальное вознаграждение.

«Приговором суда Кьяппалоне заочно назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет. Отбывать его он будет в исправительной колонии строгого режима. Кьяппалоне объявлен в международный розыск», — говорится в сообщении СК.

А ранее наёмник из Колумбии призвал сограждан не вступать в ряды ВСУ. По словам иностранца, их используют как пушечное мясо и пускают слова на ветер.