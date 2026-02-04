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Опубликовано 4 февраля, 04:04

Группировка войск «Восток» уничтожила 22 пункта управления БПЛА ВСУ за сутки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sherbak_photo

Подразделения группировки войск «Восток» за сутки уничтожили два десятка пункта управления БПЛА Вооружённых сил Украины (ВСУ), три станции Starlink и около 30 дронов. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки Дмитрий Миськов.

«В течение суток противник потерял, в том числе от действий подразделений беспилотных систем, 2 пункта боепитания, 3 станции спутниковой связи Starlink, 31 беспилотный летательный аппарат самолётного типа и 22 пункта управления беспилотной авиацией», — уточнил офицер.

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Ранее украинские мониторинговые ресурсы зафиксировали применение российских гиперзвуковых ракет «Циркон» для ударов по наземным целям. Две ракеты, выпущенные в направлении Киевской области, развили скорость примерно 7100 и 7800 километров в час. Даже с возможной погрешностью измерений эти показатели соответствуют гиперзвуковому оружию.

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Тимур Хингеев
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