Уиткофф вылетел из Израиля на переговоры по Украине

Дипломатический маршрут Стива Уиткоффа указывает на скорое начало второго этапа трёхсторонних переговоров. Агентство РИА «Новости», проанализировав траекторию самолёта спецпосланника через сервис Flightradar24, сообщило о его вылете из Тель-Авива ранним утром.

Ожидается, что следующей остановкой станет Абу-Даби, где на начало февраля намечен очередной раунд диалога по вопросам безопасности. Напомним, что предыдущие двухдневные консультации рабочей группы в Эмиратах завершились 24 января, заложив основу для текущего дипломатического марафона.

Трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби — это новый формат дипломатии, инициированный при активном посредничестве администрации США. Они стали первыми прямыми трёхсторонними контактами с участием всех сторон с начала конфликта в 2022 году. Переговоры проходят в закрытом режиме в столице ОАЭ, которая выступает нейтральной площадкой. Первый раунд прошёл в Абу-Даби 23–24 января.