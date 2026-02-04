Самолет Уиткоффа приземлился в Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине
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Самолёт спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился в Абу-Даби, где сегодня и завтра состоится очередной раунд переговоров по урегулированию на Украине.
Напомним, встречи в трехстороннем формате (Россия — США — Украина) пройдут в столице ОАЭ 4–5 февраля. От американской стороны в Абу-Даби прибыли Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.
Российская делегация, предположительно, прибыла в столицу ОАЭ ещё ночью. Её состав на предстоящих переговорах будет тем же, что и на предыдущей встрече.
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