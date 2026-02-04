Самолет Уиткоффа приземлился в Абу-Даби, где пройдут переговоры по Украине

Самолёт спецпосланника президента США Стива Уиткоффа приземлился в Абу-Даби, где сегодня и завтра состоится очередной раунд переговоров по урегулированию на Украине.

Напомним, встречи в трехстороннем формате (Россия — США — Украина) пройдут в столице ОАЭ 4–5 февраля. От американской стороны в Абу-Даби прибыли Уиткофф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер.