США отправили «уникальных» военных в Нигерию после угроз Трампа

В Нигерию была направлена небольшая группа американских военных с «уникальными возможностями». Об этом сообщил глава Африканского командования (AFRICOM) ВС США Дагвин Андерсон на брифинге для журналистов.

«Это привело к усилению сотрудничества между нашими странами, включая отправку небольшой команды из США, которая обладает рядом уникальных возможностей для укрепления того, чем Нигерия занимается уже несколько лет», — сказал он.

Точная дата прибытия американских военных не уточняется. Андерсон также не раскрывал численность контингента, подчеркнув лишь, что речь идёт о «небольшой» группе. Отправка военных совпала с усилением совместной работы США и Нигерии в сфере борьбы с терроризмом.

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