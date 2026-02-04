США отправили «уникальных» военных в Нигерию после угроз Трампа
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В Нигерию была направлена небольшая группа американских военных с «уникальными возможностями». Об этом сообщил глава Африканского командования (AFRICOM) ВС США Дагвин Андерсон на брифинге для журналистов.
«Это привело к усилению сотрудничества между нашими странами, включая отправку небольшой команды из США, которая обладает рядом уникальных возможностей для укрепления того, чем Нигерия занимается уже несколько лет», — сказал он.
Точная дата прибытия американских военных не уточняется. Андерсон также не раскрывал численность контингента, подчеркнув лишь, что речь идёт о «небольшой» группе. Отправка военных совпала с усилением совместной работы США и Нигерии в сфере борьбы с терроризмом.
Напомним, 26 декабря Трамп объявил, что американские военные нанесли наземный удар по боевикам группировки ИГИЛ* на северо-западе Нигерии. Он отметил, что Пентагон выполнил «ряд высокоточных атак». По словам политика, удар по террористам был нанесён по просьбе властей Нигерии. Также Трамп заявил, что удары по террористам ИГИЛ* были проведены в виде «рождественского подарка».
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* Террористическая организация, запрещённая в РФ.