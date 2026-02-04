Артиллеристы ВС РФ рассказали, как буксируемый «Гиацинт-К» наводит ужас на ВСУ

Бойцы российской артиллерийской бригады назвали буксируемую установку «Гиацинт-К» одним из самых грозных орудий в зоне СВО. Об этом сообщает RT.

Боевая работа «Гиацинт-К». Видео © RT

Как сообщили военнослужащие, эта самоходная система практически самостоятельно наводится и поражает цели.

«Гиацинт-К» — он буксируемый: у него четыре колеса, и он стоит стационарно закопанный... Отрабатывает и, соответственно, уходит тут же», — отметил один из бойцов.

Военкору удалось заснять поражение украинских позиций на расстоянии около 20 километров от места выстрела, однако это далеко не предел возможностей орудия. Конечная дальность поражения также сильно зависит от типа используемого снаряда.

Ранее Life.ru рассказывал, что российская армия начала применять противодроновый комплекс «Гермес» в зоне специальной военной операции. В основном солдаты применяют его для борьбы с беспилотниками, которые летят на низкой высоте.