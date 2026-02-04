Удерживаемую в кол-центре в Мьянме 21-летнюю россиянку избивали и морили голодом

21-летняя россиянка Мадина Д. освобождена из кол-центра мошенников в Мьянме, где её подвергали жестокому обращению. Ужасающие детали её трёхмесячного плена раскрыла газета «Известия».

Собеседник издания рассказал, что девушка согласилась на «работу за границей», чтобы расплатиться с долгами. В неволе её избивали, морили голодом, а весь её рацион состоял из заветренного риса с водой. Девушке сперва запрещали мыться, а спустя время разрешили, но лишь в холодной воде.

«С ней были ещё пакистанцы и китайцы, индусы, некоторых из них убили, кого-то забили до смерти», — уточнил источник.

Освобождение Мадины стало результатом совместной операции дипломатов и полиции Таиланда и Мьянмы. Ранее сообщалось о похищении в этом регионе ещё троих россиян для принудительной работы в мошеннических кол-центрах.