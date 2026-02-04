Украинская сторона отметила профессионализм российской делегации на переговорах в Абу-Даби

Стали известны детали закрытых переговоров в Абу-Даби. Согласно информации издания Politico, украинская сторона была впечатлена уровнем подготовки и профессионализмом российской делегации.

Источник из числа украинских чиновников сообщил, что представители российской разведки ведут диалог в «деловом ключе», глубоко погружаясь в «практические детали» процесса.

В центре внимания оказалась фигура руководителя Главного управления Генерального штаба (ГРУ) адмирала Игоря Костюкова. По словам украинского собеседника издания, Костюков проявляет себя как исключительно «практичный человек», ориентированный на конкретные результаты, а не на политическую риторику.

Трёхсторонние переговоры между Россией, Украиной и США в Абу-Даби — это новый формат дипломатии, инициированный при активном посредничестве администрации США. Они стали первыми прямыми трёхсторонними контактами с участием всех сторон с начала конфликта в 2022 году. Переговоры проходят в закрытом режиме в столице ОАЭ, которая выступает нейтральной площадкой. Первый раунд прошёл в Абу-Даби 23–24 января.