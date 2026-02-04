Россия ни при каких условиях не допустит присутствия иностранных войск на территории Украины. Об этом заявил «Ленте.ру» член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

Депутат согласился с мнением бывшего аналитика ЦРУ Ларри Джонсона, который ранее назвал такой сценарий неприемлемым для Москвы. Колесник провёл параллель с разделом Германии, отметив, что присутствие сил НАТО свело бы на нет результаты победы России и могло бы в будущем привести к утрате освобождённых земель.

Парламентарий подчеркнул, что размещение иностранных войск чревато продолжением конфликта, жесточайшей эскалацией и риском третьей мировой войны. По его словам, условия диктуют не проигравшие, а победители, поэтому Россия будет настаивать на полном отсутствии военного контингента НАТО на украинской территории как на одном из ключевых пунктов мирного соглашения.

«Наша победа — это наша победа, и победители диктуют условия, а побеждённые принимают эти условия и их выполняют. Других вариантов нет», — заключил собеседник.