В Совфеде заявили, что переговоры будут трудными после слов об отправке войск НАТО на Украину

Предстоящие переговоры по Украине в Абу-Даби будут чрезвычайно сложными из-за планов НАТО по размещению войск после завершения конфликта. Такое мнение «Газете.ru» высказал председатель международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Сенатор подчеркнул, что заявления Владимира Зеленского в связи с позицией Запада о возможном вводе военных сил на территорию страны создают серьёзные трудности для российской делегации.

«Предстоит очень трудная работа нашей группы, наших участников, российских участников переговоров не только в силу, как бы это вежливее назвать, выступлений Зеленского в основном в связи с позицией, заявленной Западом насчёт размещения неких вооружённых сил натовских на территории Украины», — отметил собеседник.

По словам Карасина, диалог 4 февраля будет сложным, и быстрых результатов от него ждать не стоит. Он резюмировал, что впереди российских дипломатов ожидает тяжёлая работа.

Ранее в Кремле заявили, что второй раунд переговоров между Россией и Украиной пройдёт в ОАЭ 4 и 5 февраля. Известно, что помимо российской и украинской делегаций там будут присутствовать эмиссары США — спецпосланник американского президента Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Джаред Кушнер.