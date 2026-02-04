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Опубликовано 4 февраля, 14:26

Россия нанесла мощный удар по последнему рубежу обороны ВСУ под Краматорском

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Обложка © РИА Новости / Сергей Бобылев

Российские вооружённые силы нанесли удар по позициям ВСУ на последнем рубеже обороны в Донбассе, в районе Краматорска. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны ВС РФ.

Удар осуществила группировка войск «Юг». Под обстрел попали позиции механизированной, мотопехотной и горно-штурмовой бригад украинской армии. В результате действий российских войск потери противника достигли 165 человек.

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Ранее сообщалось, что российская армия освободила населённые пункты Степановка в ДНР и Староукраинка в Запорожской области. Подразделения Южной группировки войск смогли освободить Степановку в результате активных действий. Контроль над Староукраинкой был установлен благодаря продвижению в глубину обороны противника и решительным действиям группировки войск «Восток».

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Милена Скрипальщикова
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