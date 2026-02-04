Освобождённая из рабства в Мьянме россиянка рассказала, как она оказалась в плену

Россиянка Мадина, несколько месяцев удерживавшаяся в мошенническом кол-центре в Мьянме, рассказала, как под видом легальной работы за границей оказалась фактически в плену у вооружённых людей. Об этом она поделилась с «Рен-ТВ».

«Мне пообещали официальную работу моделью, купили билет и оформили визу, а когда я приехала — человек просто перестал выходить на связь», — рассказала Мадина.

По словам девушки, изначально ей предлагали модельные съёмки и представительство компании, продающей товары. Документы оформили без проблем, перелёт также был организован заранее. Однако после прибытия посредник исчез, а сама Мадина оказалась на закрытой территории под постоянным надзором.

Сначала условия казались терпимыми: от неё требовали присылать фотографии из повседневной жизни, позже — участвовать в звонках и переписке на английском языке по готовым сценариям. Позднее девушка поняла, что находится в системе мошеннических кол-центров, действующих в Мьянме, Лаосе и Камбодже. За отказ от работы применялись жёсткие меры принуждения, включая побои и электрошокеры.

Людей, удерживаемых в кол-центре, заставляли регулярно связываться с родственниками и убеждать их, что всё в порядке. Телефоны проверялись, доступ к интернету был возможен только под камерами и контролем охраны, из-за чего близкие Мадины долгое время не подозревали о происходящем.

Выбраться девушке удалось во время одного из рейдов военных, когда её заметили как иностранку и вывезли с территории центра. После нескольких недель под охраной армии при содействии дипломатических служб Мадина смогла вернуться в Россию. Сейчас она проходит восстановление и признаётся, что тяжело переживает публичное внимание, подчёркивая, что подобные схемы продолжают работать, а люди по-прежнему попадаются на обещания «лёгкой работы за границей».