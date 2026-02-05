Тест: Нейросеть или советские гении? Угадайте культовый фильм по постеру, созданному ИИ!

Постер фильма — один из ключевых факторов рекламы перед прокатом. Он должен быть ярким и запоминающимся. Советские художники справлялись с этой задачей на ура, но сможет ли современная нейросеть нарисовать так же красиво и качественно постер к культовым советским фильмам?

Мы все знаем, что сейчас искусственный интеллект может творить что-то невероятное, создавать такие изображения и видео, что становится очень тяжело отличить их от реальности. Но настолько ли они хороши или же советские художники намного талантливее справлялись с этой задачей? Давайте же проверим это! Попробуйте угадать культовый фильм СССР по постеру, который нарисовала нейросеть!