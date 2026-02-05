Тест: Нейросеть или советские гении? Угадайте культовый фильм по постеру, созданному ИИ!
Советские художники создавали невероятные постеры к фильмам: красочные, яркие и запоминающиеся! А сможет ли нейросеть нарисовать так же или ещё лучше? Попробуйте угадать советский культовый фильм по постеру, созданному искусственным интеллектом!
Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk. Фото © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Леонид Гайдай / Kinopoisk © Freepik
Постер фильма — один из ключевых факторов рекламы перед прокатом. Он должен быть ярким и запоминающимся. Советские художники справлялись с этой задачей на ура, но сможет ли современная нейросеть нарисовать так же красиво и качественно постер к культовым советским фильмам?
Мы все знаем, что сейчас искусственный интеллект может творить что-то невероятное, создавать такие изображения и видео, что становится очень тяжело отличить их от реальности. Но настолько ли они хороши или же советские художники намного талантливее справлялись с этой задачей? Давайте же проверим это! Попробуйте угадать культовый фильм СССР по постеру, который нарисовала нейросеть!
Не отходя далеко от советского кино, попробуйте угадать, что мы скрыли на кадрах из фильмов Эльдара Рязанова! Вспомните школьные годы, проверьте свою эрудицию и ответьте на 10 каверзных вопросов на время. А также, если вы любите собак, обязательно узнайте, какую энергию вы излучаете: золотистого ретривера, добермана или корги?