Джерелиевский: Разведка обнаружила позиции атаковавшей Белгород РСЗО HIMARS

Ранее сообщалось, что Украина выпустила 25 противоракет PAC-3 для ЗРК Patriot в попытке отразить российский удар, в то время как США могут производить только 55 единиц этих ракет в месяц. Владимир Зеленский начал просить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ. За прошедшую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.