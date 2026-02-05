Джерелиевский: Разведка обнаружила позиции атаковавшей Белгород РСЗО HIMARS
Пусковая установка РСЗО HIMARS. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Karlis Dambrans
Российские войска уничтожили реактивную систему залпового огня (РСЗО) HIMARS, которая обстреливала Белгород. Военный эксперт Борис Джерелиевский в интервью аif.ru рассказал, что координаты установки вычислила разведка.
Джерелиевский отметил, что для обнаружения такого вооружения используется комплекс методов, среди которых — радиоразведка, патрулирование приграничных территорий с помощью дронов и космическая разведка.
«Вычисляют такое вооружение, во-первых, с помощью радиоразведки. Сейчас есть возможность патрулировать все приграничные территории с помощью дронов. Во-вторых, применяется космическая разведка (наблюдение со спутников — Прим. Life.ru). Здесь у нас возможностей несколько меньше, чем у противника, но этот вид разведки также работает», — пояснил эксперт.
Ранее сообщалось, что Украина выпустила 25 противоракет PAC-3 для ЗРК Patriot в попытке отразить российский удар, в то время как США могут производить только 55 единиц этих ракет в месяц. Владимир Зеленский начал просить ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ. За прошедшую неделю российские войска применили против ВСУ более 980 ударных дронов, около 1100 управляемых авиабомб и две ракеты.
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