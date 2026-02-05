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Опубликовано 5 февраля, 09:45

По итогам второго дня переговоров в ОАЭ ожидается коммюнике

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Обложка © ТАСС / Пресс-служба МИД ОАЭ

Второй раунд переговоров в столице Объединённых Арабских Эмиратов может завершиться принятием коммюнике исключительно от принимающей стороны, а не общим документом сторон-участниц встречи.

Собеседник ТАСС пояснил ситуацию следующим образом: существует определённая неясность касательно формата итоговых заявлений, однако наиболее вероятным представляется вариант публикации документа непосредственно от имени организатора мероприятия — правительства ОАЭ.

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Напомним, что переговоры между Россией, США и Украиной в трёхстороннем формате проходят в столице ОАЭ 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник ГРУ Игорь Костюков. Делегация Соединённых Штатов включает зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа. Со стороны Украины в переговорах участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник офиса президента Кирилл Буданов* и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

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* Внесён в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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Оксана Попова
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