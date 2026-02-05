Делегация России держит Путина в курсе событий, связанных с переговорами в Абу-Даби

Российская делегация оперативно докладывает президенту РФ о результатах консультаций в Абу-Даби с представителями США и Украины. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Разумеется, наша делегация оперативно докладывает президенту», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Тем временем в Абу-Даби стартовал второй день трёхсторонних переговоров с участием делегаций России, Украины и Соединённых Штатов. Составы делегаций остались прежними.

Напомним, что переговоры между Россией, США и Украиной в трёхстороннем формате проходят в столице ОАЭ 4 и 5 февраля. Делегацию РФ возглавляет заместитель начальника Генштаба — начальник ГРУ Игорь Костюков. Делегация Соединённых Штатов включает зятя президента Дональда Трампа Джареда Кушнера и специального посланника Стивена Уиткоффа. Со стороны Украины в переговорах участвуют секретарь Совета национальной безопасности и обороны Рустем Умеров, начальник офиса президента Кирилл Буданов* и глава фракции правящей партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

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