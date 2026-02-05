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Опубликовано 5 февраля, 11:06

Из Чечни в зону СВО было отправлено свыше 67 тысяч бойцов

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Обложка © Telegram / Kadyrov_95

Десятки тысяч бойцов из Чечни были отправлены в зону СВО с начала операции. Об этом сообщил глава правительства республики Магомед Даудов, уточнив в Telegram-канале, что речь идёт о 67 873 военнослужащих, направленных в рамках ротации.

По информации, озвученной политиком, численность личного состава, участвующего в выполнении боевых задач, составляет приблизительно 14 тысяч человек. В их число входят представители Минобороны, Росгвардии, спецподразделения «Ахмат» и сводного отряда МВД по Чечне.

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Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал видео разгрома ВСУ под Константиновкой в ДНР. Он подчеркнул, что ключевая задача российских бойцов — своевременно выявлять перемещение противника. После этого, по его словам, ВСУ не спасают «ни броня натовской техники, ни различные укрытия».

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Наталья Демьянова
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