В Киеве почти полностью разрушена Дарницкая ТЭЦ-4

В Киеве почти полностью разрушена теплоэлектроцентраль ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ) мощностью 140 мегаватт . Работа станции была остановлена 3 февраля. Об этом сообщают украинские СМИ.

О сроках их восстановления или возвращения в работу информации не поступало. Ситуация с Дарницкой ТЭЦ ставит под угрозу электроснабжение значительной части столицы.

Ранее сообщалось, что в результате вчерашних обстрелов Дарницкая ТЭЦ в Киеве получила критические повреждения, что потребует длительного времени на восстановление. Также была уничтожена ТЭЦ-6. Разрушение этих теплоэлектроцентралей стало серьёзным потрясением для Киева, поскольку Дарницкая ТЭЦ является одним из основных поставщиков электроэнергии и тепла для левобережной части города.