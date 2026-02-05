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Опубликовано 5 февраля, 12:10

В Киеве почти полностью разрушена Дарницкая ТЭЦ-4

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zhangyang1357699

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / zhangyang1357699

В Киеве почти полностью разрушена теплоэлектроцентраль ТЭЦ-4 (Дарницкая ТЭЦ) мощностью 140 мегаватт . Работа станции была остановлена 3 февраля. Об этом сообщают украинские СМИ.

О сроках их восстановления или возвращения в работу информации не поступало. Ситуация с Дарницкой ТЭЦ ставит под угрозу электроснабжение значительной части столицы.

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Ранее сообщалось, что в результате вчерашних обстрелов Дарницкая ТЭЦ в Киеве получила критические повреждения, что потребует длительного времени на восстановление. Также была уничтожена ТЭЦ-6. Разрушение этих теплоэлектроцентралей стало серьёзным потрясением для Киева, поскольку Дарницкая ТЭЦ является одним из основных поставщиков электроэнергии и тепла для левобережной части города.

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Милена Скрипальщикова
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