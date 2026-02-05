Часть северокорейских военных обстреливает ВСУ с территории Курской области

На территории Курской области до сих пор находятся северокорейские военнослужащие, которые ведут огонь по украинским позициям. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на украинские СМИ.

«Не разглашая точное число, сообщается, что северокорейские солдаты, дислоцированные в Курске, регулярно сменяются в соответствии с двусторонним соглашением между Москвой и Пхеньяном. Они вели огонь из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня по украинским силам, а также проводили воздушную и артиллерийскую разведку», — говорится в материале.

При этом часть северокорейского спецназа, по информации СМИ, уже вернулась в КНДР. Там военнослужащие занимаются передачей опыта, полученного в реальных боевых действиях, другим подразделениям армии страны.

Ранее сообщалось, что часть северокорейских сапёров, задействованных в разминировании приграничной территории Курской области, уже вернулась на родину. Подразделение 528-го инженерно-сапёрного полка Народной армии КНДР очистило от мин и взрывоопасных предметов 42,4 тысячи гектаров.