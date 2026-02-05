Одиноким пенсионерам в России хотят раздать «тревожные кнопки»

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил бесплатно раздать одиноким пенсионерам устройства экстренного вызова помощи — «тревожные кнопки» или соцбрелки с функцией SOS. По его словам, в России живёт более 10 миллионов одиноких граждан, и при внезапном ухудшении здоровья человек может просто не успеть дозвониться до спасателей.

Достаточно одного нажатия — и диспетчер получит адрес, контакты родственников и основные диагнозы владельца. Это сократит время реакции экстренных служб до минут, уточнил парламентарий в беседе с 360.ru.

Идея уже проверена на практике: подобная система успешно работает в Амурской области. Чернышов направил обращение в правительство с просьбой масштабировать проект на всю страну.

А ранее Life.ru писал, что в Госдуме предложили ввести бесплатное протезирование зубов для пенсионеров. По словам парламентариев, возрастные изменения и изношенные протезы приводят к ухудшению питания, заболеваниям пищеварительной системы, снижению социальной активности и сокращению продолжительности здоровой жизни.