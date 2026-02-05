Кличко заявил, что на ремонт Дарницкой ТЭЦ в Киеве потребуется минимум два месяца

Мэр Киева Виталий Кличко проинформировал, что Дарницкая ТЭЦ в столице серьёзно пострадала, и на её ремонт потребуется минимум два месяца. Эта ТЭЦ обеспечивала теплом более 1100 многоквартирных домов в Дарницком и Днепровском районах украинской столицы. В связи с повреждениями из систем отопления этих домов была слита вода для предотвращения замерзания.

«Объект получил критические повреждения, на восстановление его систем и оборудования понадобится не менее двух месяцев, если не возникнет новых повреждений», — написал Кличко в соцсетях.

Он отметил, что до момента полного восстановления работы ТЭЦ подача тепла в жилые дома не представляется возможной. В связи с этим, в дополнение к уже действующим пунктам обогрева, в Дарницком районе будут организованы 36 новых, а в Днепровском районе – 27.

Ранее сообщалось, что в результате вчерашних обстрелов Дарницкая ТЭЦ в Киеве получила критические повреждения, что потребует длительного времени на восстановление. Также была уничтожена ТЭЦ-6. Разрушение этих теплоэлектроцентралей стало серьёзным потрясением для Киева, поскольку Дарницкая ТЭЦ является одним из основных поставщиков электроэнергии и тепла для левобережной части города.