Москалькова и омбудсмен Украины обменялись письмами для военнопленных
Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о передаче писем от родственников российским военнопленным. Это произошло во время переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Такие послания позволяют пленным получать новости из дома и поддерживать связь с близкими даже в условиях изоляции.
«Чётко дала понять, что наши мирные граждане не станут предметом торга в переговорном процессе. Их возвращение домой вопрос в повестке номер один», — написала Москалькова в Telegram-канале.
Напомним, сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157 человек. Также в обменные списки попали трое курян, которых вернули российской стороне.
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