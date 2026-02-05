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Опубликовано 5 февраля, 16:12

Москалькова и омбудсмен Украины обменялись письмами для военнопленных

Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна

Обложка © Telegram/ Омбудсмен Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о передаче писем от родственников российским военнопленным. Это произошло во время переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Такие послания позволяют пленным получать новости из дома и поддерживать связь с близкими даже в условиях изоляции.

«Чётко дала понять, что наши мирные граждане не станут предметом торга в переговорном процессе. Их возвращение домой вопрос в повестке номер один», написала Москалькова в Telegram-канале.

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Напомним, сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157 человек. Также в обменные списки попали трое курян, которых вернули российской стороне.

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Полина Никифорова
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