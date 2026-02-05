Москалькова и омбудсмен Украины обменялись письмами для военнопленных

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщила о передаче писем от родственников российским военнопленным. Это произошло во время переговоров с украинским омбудсменом Дмитрием Лубинцом. Такие послания позволяют пленным получать новости из дома и поддерживать связь с близкими даже в условиях изоляции.