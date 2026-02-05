Киев получил из плена военного, который более трёх лет считался погибшим
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Во время очередного обмена пленными на Украину вернулся военный, которого более трёх лет считали погибшим. Речь идёт о Назаре Далецком из села Великий Дорошов Львовской области. Об этом сообщает «Страна.ua».
Солдата считали погибшим с сентября 2022 года. В мае 2023 года ДНК-экспертиза официально признала смерть бойца, близкие организовали похороны. Однако теперь родственники получили сообщение об освобождении и узнали бойца на фотографиях с обмена.
Напомним, сегодня Россия и Украина провели обмен военнопленными по формуле 157 на 157 человек. Также в обменные списки попали трое курян, которых вернули российской стороне.
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