Убийцы выстрелили в сына Каддафи 18 раз
Обложка © X / هاشم إسحاق
В сына бывшего ливийского лидера Муамара Каддафи Саифа аль-Ислама выстрелили 18 раз. Как сообщает телеканал Al Hadath, он мог знать о готовящемся нападении.
Двое преступников находились внутри резиденции, двое оставались снаружи. В момент нападения Каддафи разговаривал по телефону, а один из приближённых заранее сообщил о возможной угрозе.
Ранее племянник Саифа аль-Ислама Каддафи Ахмед опубликовал в социальных сетях аудиозапись, содержащую последнее обращение убитого. Это сообщение было сделано за день до его смерти. В нём сын бывшего ливийского лидера выразил решительное осуждение иностранного вмешательства во внутренние дела Ливии, последовавшего за событиями «арабской весны» 2011 года. Политик также не скрывал своего разочарования тем, что Ливией правят чужаки и их марионетки, а не сами ливийцы.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.