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Опубликовано 6 февраля, 02:18

РДК* пытается вербовать эмигрантов после поражений в Харьковской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergio Photone

Формирование «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*) сменило тактику после неудач в Харьковской области и сосредоточилось на вербовке российских эмигрантов в Европе для войны с РФ в информационном поле. Об этом сообщили в военно-гражданской администрации Харьковской области.

После провала на северо-слобожанском направлении структура снизила боевую активность и перешла к информационному давлению. Основной упор организация делает на консолидацию российских политических эмигрантов и их вовлечение в антироссийские кампании.

«Согласно имеющимся данным, в Киеве наблюдается кризис среди антироссийских сил после провала деятельности информационно-террористической организации «Русский добровольческий корпус»* на северо-слобожанском направлении», — говорится в сообщении.

По данным администрации, вербовочную работу планируют вести в Испании, Германии и Канаде. Украинская сторона рассматривает возможность представить РДК* международному сообществу как политический проект. Такой шаг, по оценке источника, направлен на усиление давления на Россию за счёт публичных и медийных инструментов.

В администрации подчеркнули, что речь идёт именно об информационной и политической активности, а не о подготовке боевых операций. Смена формата работы, как отмечается, связана с утратой влияния и ресурсов на линии соприкосновения.

ВСУ вербуют наёмников с помощью TikTok
ВСУ вербуют наёмников с помощью TikTok

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины продолжают вербовку иностранных граждан, несмотря на международные ограничения. Так называемая «специальная латинская бригада» ВСУ привлекает граждан Колумбии даже после присоединения страны к конвенции против наёмничества. В прямом эфире вербовщик сообщал о вылете новой группы колумбийцев в начале февраля. Он утверждал, что участникам придадут особый статус, который, по его словам, якобы не противоречит законодательству Колумбии.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

* Террористическая организация, запрещённая на территории России.

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Антон Голыбин
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