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Регион
Опубликовано 6 февраля, 05:54
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Спасённых с Украины мирных жителей доставили в Курск

Обложка © Телеграм / Александр Хинштейн

Обложка © Телеграм / Александр Хинштейн

В ночь на 6 февраля возвращённые с территории Украины мирные жители Курской области прибыли в Курск. Сейчас их разместили в пункте временного размещения, где обеспечили спальными местами, одеждой, питанием и предметами первой необходимости, пишет губернатор Александр Хинштейн.

Людей сопровождали сотрудники правительства региона и медики. По поручению губернатора на месте их встретил председатель комитета региональной безопасности Олег Горячев. После прибытия всех ещё раз осмотрели врачи, а сотрудники соцслужб помогут оформить положенные выплаты и восстановить связь с родственниками.

«Это каждый раз непередаваемые ощущения, когда наши люди наконец-то возвращаются домой!» — пишет губернатор.

Спасённая с Украины жительница Курской области разрыдалась от воспоминаний о плене
Спасённая с Украины жительница Курской области разрыдалась от воспоминаний о плене

Накануне сообщалось, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157». Также ещё трое жителей региона были возвращены с территории Украины. На границе с Белоруссией их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, после чего для них организовали медицинское сопровождение и транспорт.

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Андрей Бражников
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