Спасённых с Украины мирных жителей доставили в Курск

В ночь на 6 февраля возвращённые с территории Украины мирные жители Курской области прибыли в Курск. Сейчас их разместили в пункте временного размещения, где обеспечили спальными местами, одеждой, питанием и предметами первой необходимости, пишет губернатор Александр Хинштейн.

Людей сопровождали сотрудники правительства региона и медики. По поручению губернатора на месте их встретил председатель комитета региональной безопасности Олег Горячев. После прибытия всех ещё раз осмотрели врачи, а сотрудники соцслужб помогут оформить положенные выплаты и восстановить связь с родственниками.

«Это каждый раз непередаваемые ощущения, когда наши люди наконец-то возвращаются домой!» — пишет губернатор.

Накануне сообщалось, что Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «157 на 157». Также ещё трое жителей региона были возвращены с территории Украины. На границе с Белоруссией их встретила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, после чего для них организовали медицинское сопровождение и транспорт.