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Опубликовано 6 февраля, 07:49
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В районе Славянска идёт ожесточённая борьба за господство в небе, заявил военный аналитик

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В районе Славянска и Краматорска развернулось наиболее интенсивное на всём фронте противоборство за господство в небе, заявил военный аналитик Виталий Киселёв. По его словам, воздушное пространство на данном участке патрулируют тысячи беспилотников с обеих сторон, а сильные морозы делают пехотные манёвры хорошо заметными для тепловизоров.

В таких условиях тактика скрытного просачивания, ранее успешно применённая под Красноармейском, не работает. Армия России продолжает штурмовые действия, но они носят пока локальный характер и направлены в основном на улучшение тактических позиций.

«Это подготовка к весенней кампании и поиск наиболее перспективных участков для будущего наступления», — подчеркнул полковник в отставке в интервью «Ленте.ру».

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Борис Эльфанд
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