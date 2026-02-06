В районе Славянска и Краматорска развернулось наиболее интенсивное на всём фронте противоборство за господство в небе, заявил военный аналитик Виталий Киселёв. По его словам, воздушное пространство на данном участке патрулируют тысячи беспилотников с обеих сторон, а сильные морозы делают пехотные манёвры хорошо заметными для тепловизоров.

В таких условиях тактика скрытного просачивания, ранее успешно применённая под Красноармейском, не работает. Армия России продолжает штурмовые действия, но они носят пока локальный характер и направлены в основном на улучшение тактических позиций.

«Это подготовка к весенней кампании и поиск наиболее перспективных участков для будущего наступления», — подчеркнул полковник в отставке в интервью «Ленте.ру».

Ранее президент РФ Владимир Путин рассказал, что участники СВО называют друг друга «брат», невзирая на этнос и религию. Этот момент подчёркивает непобедимое единство России, уверен глава государства.