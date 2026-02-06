ВС РФ нанесли удар по авиабазе в Канатове Николаевской области

Российские вооружённые силы нанесли удар по военной авиабазе в посёлке Канатово в Николаевской области. О взрыве на объекте сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, удар сопровождался мощной детонацией. Местные жители ранее регулярно наблюдали с этой базы взлёты вертолётов в полном боевом оснащении. Точные последствия атаки — повреждена ли авиационная техника, инфраструктура или склады — в настоящее время уточняются.

Ранее Life.ru писал, что российские военные за сутки нанесли удары по объектам транспортной и энергетической инфраструктуры в 148 районах. В их число входят места сборки, хранения и запуска дальнобойных беспилотников, а также склады с боеприпасами.