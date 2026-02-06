На Украине стали воспринимать северокорейских солдат как серьёзную угрозу

На Украине изменилось отношение к военнослужащим КНДР, участвующим в специальной военной операции. На это обратили внимание авторы Telegram-канала «Военный осведомитель».

По их данным, северокорейских военных больше не представляют как незначительный фактор. В публикациях украинских официальных СМИ и источников заметен переход от ироничных и пренебрежительных формулировок к более сдержанной и настороженной оценке.

Как отмечают аналитики, риторика сместилась в сторону признания бойцов Корейской народной армии потенциально опасным и подготовленным противником, что говорит о пересмотре прежних оценок их роли и возможностей.

Ранее Life.ru сообщал, что часть военнослужащих КНДР участвует в боевых действиях против ВСУ с территории Курской области. Бойцы КНДР ведут огонь по украинским силам с применением ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также задействованы в воздушной и артиллерийской разведке.