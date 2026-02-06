Киевский главарь Владимир Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил в ряде регионов Украины после ночной атаки беспилотников. Об этом он сообщил по итогам совещания.

По его словам, действия авиации и ПВО в некоторых областях оказались недостаточно эффективными. Он заявил, что считает «неудовлетворительной» работу Воздушных сил в части регионов и уже обсудил ситуацию с командующим ВВС и министром обороны.

Экс-юморист подчеркнул, что на совещании были определены меры, которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки для повышения эффективности борьбы с беспилотниками. Он отметил, что необходимо оперативно принять решения для более результативного уничтожения дронов.

Кстати, российские военные зна днях нанесли серию ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ, в 148 районах. Атаки пришлись на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также на пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.