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Регион
Опубликовано 6 февраля, 13:04

Зеленский назвал «неудовлетворительной» работу Воздушных сил Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Review News

Киевский главарь Владимир Зеленский раскритиковал работу Воздушных сил в ряде регионов Украины после ночной атаки беспилотников. Об этом он сообщил по итогам совещания.

По его словам, действия авиации и ПВО в некоторых областях оказались недостаточно эффективными. Он заявил, что считает «неудовлетворительной» работу Воздушных сил в части регионов и уже обсудил ситуацию с командующим ВВС и министром обороны.

Экс-юморист подчеркнул, что на совещании были определены меры, которые должны быть реализованы в кратчайшие сроки для повышения эффективности борьбы с беспилотниками. Он отметил, что необходимо оперативно принять решения для более результативного уничтожения дронов.

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Кстати, российские военные зна днях нанесли серию ударов по объектам, используемым в интересах ВСУ, в 148 районах. Атаки пришлись на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры, а также на пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наёмников.

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Николь Вербер
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