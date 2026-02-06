Владимир Зеленский стремится затянуть переговоры по Украине, требуя гарантий безопасности для Одессы в рамках возможного соглашения с Россией, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов. По его словам, Киеву портовый город необходим как последний выход к морю и канал для поставок вооружения.

Собеседник «Ридуса» подчеркнул, что Одесса исторически является русским городом, который ждёт освобождения. Лучшей гарантией её безопасности может стать только присутствие Армии России.

«Дополнительные гарантии безопасности можно требовать для каждого населённого пункта. Это несерьёзно. Очевидно, что Киев пытается затянуть переговоры», — отметил эксперт.

Напомним, Украина на переговорах добивается гарантий безопасности для Одессы, обсуждение идёт в рамках подготовки мирного документа. В Киеве считают этот вопрос принципиальным для будущих договорённостей.