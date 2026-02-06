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Опубликовано 6 февраля, 17:06

«Батюшка подарил и благословил»: Шеврон с ликом Богоматери спас от смерти бойца ВС РФ

Шеврон с Богоматерью спас бойца ВС РФ, приняв на себя осколок снаряда ВСУ

Обложка © ТАСС / Александр Река

Обложка © ТАСС / Александр Река

Российский военнослужащий с позывным Граф чудом выжил во время тяжёлых боёв в зоне спецоперации, когда осколок от вражеского снаряда пробил освящённый шеврон с иконой Божией Матери и намертво застрял там. Историю публикует телеканал «Спас».

«В госпитале уже врач мне шеврон отстёгивал и внутри находился вот этот осколок, то есть насквозь даже не пробило. Он вот сюда вошёл и там сидел. А когда куртку с меня снимали, хотели выкинуть, я говорю: «Шеврон снимите». Это мне батюшка благословил, подарил», — рассказал военный.

Он добавил, что осколок пробил даже плотную куртку, но «не справился» с силой Богоматери. Солдат хочет после лечения отправиться в тот самый храм, где получил благословение и шеврон от священника. По его словам, иначе как чудом случившееся назвать нельзя.

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Ранее помощник командира бригады по работе с верующими священник Максим сообщил, что икона святого праведного воина Фёдора Ушакова остановила осколок возле сердца бойца 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ВДВ «Днепр», тем самым спасла его жизнь.

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Татьяна Миссуми
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