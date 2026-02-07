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Опубликовано 7 февраля, 05:51

ВСУшники в упор расстреляли семью перед бегством из Димитрова

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Sheremeta

При отступлении из населённого пункта Димитров в Донецкой Народной Республике украинские военнослужащие расстреляли местную семью. Об этом рассказал житель посёлка Вячеслав Мироненко в интервью РИА «Новости».

«Возле базара, возле девятиэтажек, старичков — соседа, деда в годах, и женщину старую с мужиком. Этих в лицо стреляли, в лоб, а женщину в затылок… Ни за что, уходили, взяли и застрелили», — с ужасом вспоминает мужчина.

Украинские военнослужащие без приказа отступали из Димитрова
Украинские военнослужащие без приказа отступали из Димитрова

Напомним, 27 декабря президенту России Владимиру Путину доложили о взятии Димитрова. Глава государства поблагодарил военных за освобождение населённого пункта. Позже президент пообщался с военнослужащими. Российские штурмовики рассказали, что громили ВСУ в Димитрове их же оружием.

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Наталья Афонина
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