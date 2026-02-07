Новая серия взрывов прогремела в Виннице и Бурштыне на фоне воздушной тревоги

На фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги взрывы прозвучали в городе Виннице и в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«Взрывы в Виннице», — говорится в сообщении.

О взрывах в Виннице стало известно поздно вечером. Глава областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что область подвергается массированной воздушной атаке.

«В Бурштыне Ивано-Франковской области уже седьмая серия взрывов», — сообщает издание «Страна.ua».

Серии мощных взрывов прогремели в городе Бурштын на западе страны. В течение ночи там было зафиксировано не менее семи серий взрывов. В ряде других регионов, включая Кировоградскую и Львовскую области, также поступали сообщения о слышимых хлопках или детонациях.

Ранее поступала информация, что на Украине в результате серии взрывов были экстренно остановлены энергоблоки Бурштынской и Добротворской тепловых электростанций. Персонал провёл оперативную разгрузку блоков станций. Для компенсации возникшего дефицита электроэнергии диспетчер «Укрэнерго» активировал запрос на аварийную помощь к энергосистеме Польши.