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Опубликовано 7 февраля, 08:10

Новая серия взрывов прогремела в Виннице и Бурштыне на фоне воздушной тревоги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / mr_tigga

На фоне объявленной на всей территории Украины воздушной тревоги взрывы прозвучали в городе Виннице и в городе Бурштын Ивано-Франковской области. Об этом сообщает телеканал «Общественное».

«Взрывы в Виннице», — говорится в сообщении.

О взрывах в Виннице стало известно поздно вечером. Глава областной военной администрации Наталья Заболотная заявила, что область подвергается массированной воздушной атаке.

«В Бурштыне Ивано-Франковской области уже седьмая серия взрывов», — сообщает издание «Страна.ua».

Серии мощных взрывов прогремели в городе Бурштын на западе страны. В течение ночи там было зафиксировано не менее семи серий взрывов. В ряде других регионов, включая Кировоградскую и Львовскую области, также поступали сообщения о слышимых хлопках или детонациях.

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Ранее поступала информация, что на Украине в результате серии взрывов были экстренно остановлены энергоблоки Бурштынской и Добротворской тепловых электростанций. Персонал провёл оперативную разгрузку блоков станций. Для компенсации возникшего дефицита электроэнергии диспетчер «Укрэнерго» активировал запрос на аварийную помощь к энергосистеме Польши.

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Наталья Афонина
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